البدء برفع أنقاض سنجار برعاية أمريكية

2020/11/24 | 01:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الإثنين، البدء بمشروع رفع الأنقاض من قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، بعد يومين على دخول اتفاقية (بغداد-أربيل) لإدارة القضاء حيز التنفيذ.

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