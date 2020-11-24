دعونا نصاب بالجنون - ساطع هاشم

2020/11/24 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ساطع_هاشم قبل قرن ونصف قال الرئيس الأمريكي لنكولن الذي حرر العبيد الامريكان من العبودية:ان من حق الشعب ان يغير الحكومة بالطرق الدستورية، فاذا لم يستطع فله ان يغيّرها بالقوة.ومع هذا العدد الهائل من الجرائم غير معروفة الفاعل، التي اقترفت في بلادنا تحت نظام حكم (برلماني) اسسه الامريكان (بالطرق الدستورية) وتم فرضه علينا بالاحتيال والقوة والتدمير، وسلموا رقابنا بيد رجال الدين والحرس الفاشي الإيراني ا ......





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