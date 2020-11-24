2020/11/24 | 01:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف ناصر الشبلي وزير النقل العراقي، اليوم الاثنين، عن وجود مساعٍ لإحالة مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار.وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارة النقل تناقش إمكانية إحالة مشروع مطاري الناصرية والأنبار إلى وزارة الاستثمار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل العراقية تكشف مساعيها لإحالة مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل العراقية تكشف مساعيها لإحالة مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).