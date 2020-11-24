بناء على طلب ترامب.. جورجيا تحدد موعدا لإعادة عد الأصوات 

2020/11/24 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت ولاية جورجيا الأميركية موعدا لإعادة فرز الأصوات مجددا، والذي طالبت به حملة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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