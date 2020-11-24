من تاريخية صراع الهوية في العراق المعاصر (2- 5): - عقيل الناصري

2020/11/24 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري لكن تطور الفكرة القومية ومن ثم تبلورها إلى حركة في ذاتها وليس لذاتها، ذات تأثير سياسي ملموس وايديولوجية لتفسير واقع البلاد العربية، لم يتم، تاريخياً، إلا أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى"...



وإذا امكننا التعميم حول تطلعات أولئك الذين كانو نشطين في الحركة التي سنطلق عليها( العروبة) قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها، فلعل من السليم القول أنهم أرادوا تحرير العالم العربي من الهيمنة العثمانية أو اخر ......





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