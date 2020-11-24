الخطوط البريطانية تبيع قطعا وأدوات مائدة مستخدمة في طائراتها

2020/11/24 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ “‬بريتش‭ ‬إيروايز‭” ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬اقتصاديا‭ ‬بسبب‭ ‬أزمة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬الاثنين‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭ ‬أطباقا‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الطائرات‭ ‬وأغراضا‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬747‭ ‬التي‭ ‬سحبتها‭ ‬من‭ ‬أسطولها‭.‬ وأوضحت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬كؤوس‭ ‬شمبانيا‭ ‬وأدوات‭ ‬مائدة‭ ‬مستخدمة‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وأخفاف‭ ‬وحتى‭ ‬بطانيات،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأشياء‭ ‬المعروضة‭ ‬للبيع‭ […]

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