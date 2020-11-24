2020/11/24 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتيفيديو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عندما‭ ‬أُسرت‭ ‬آنا‭ ‬أموروس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحكم‭ ‬الديكتاتوري‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي‭ (‬1973-1985‭)‬،‭ ‬أجبرها‭ ‬سجّانوها‭ ‬على‭ ‬خلع‭ ‬ملابسها‭ ‬وروّعوها‭ ‬بسوط‭ ‬قبل‭ ‬اغتصابها‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭.‬ومثل‭ ‬آنا،‭ ‬تعرضت‭ ‬بريندا‭ ‬سوسا‭ ‬وإيفون‭ ‬كلينغلر‭ ‬ولوز‭ ‬مينينديز‭ ‬وأناهيت‭ ‬أهورانيان‭ ‬اللواتي‭ ‬كن‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬للترهيب‭ ‬وشتى‭ ‬أساليب‭ ‬العنف‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصص سجينات تعرضن للاغتصاب في ظل الديكتاتورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصص سجينات تعرضن للاغتصاب في ظل الديكتاتورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).