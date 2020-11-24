وفاة أبرز المروجين لتحدي دلو المياه المثلجة

2020/11/24 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬الأميركي‭ ‬باتريك‭ ‬كوين‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬العالمي‭ ‬لتحدي‭ ‬دلو‭ ‬المياه‭ ‬المثلجة‭ (‬آيس‭ ‬باكيت‭ ‬تشالنج‭) ‬للتوعية‭ ‬على‭ ‬مرض‭ ‬انتكاسي‭ ‬عصبي‭ ‬فتاك،‭ ‬عن‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬فريقه‭ ‬الأحد‭.‬ وكان‭ ‬كوين‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬يعاني‭ ‬مرض‭ ‬التصلب‭ ‬الجانبي‭ ‬الضموري‭ ‬المعروف‭ ‬أيضا‭ ‬بداء‭ ‬شاركو‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬لو‭ ‬غيريغ‭.‬وكانت‭ […]

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