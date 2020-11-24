لأخذ حجارة من القمر.. الصين تطلق مركبة روبوتية 

2020/11/24 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصين، الاثنين، مركبة روبوتية لأخذ حجارة من القمر، في مهمة تعد الأولى منذ السبعينيات.

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