قوات‭ ‬عراقية‭ ‬تغلق‭ ‬ممرات‭ ‬مائية‭ ‬حول‭ ‬البصرة‭ ‬لمنع‭ ‬تدفق‭ ‬المخدرات

2020/11/24 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اعتقال‭ ‬المنسق‭ ‬الإداري‭ ‬لداعش‭ ‬وخلاياه‭ ‬تضرب‭ ‬نقاطا‭ ‬للجيش‭ ‬بين‭ ‬ديالى‭ ‬وتكريت بغداد‭,- ‬البصرة‭ – ‬الزمان أعلن‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬البصرة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬أكرم‭ ‬صدام‭ ‬مدنف‭ ‬،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬تمنع‭ ‬تدفق‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬المائية‭.‬ وقال‭ ‬مدنف‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬وجه‭ ‬بضرورة‭ […]

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