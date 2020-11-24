2020/11/24 | 02:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال المنسق الإداري لداعش وخلاياه تضرب نقاطا للجيش بين ديالى وتكريت بغداد,- البصرة – الزمان أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف ، الاثنين، عن إيجاد آلية تمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية عبر المنافذ المائية. وقال مدنف في بيان، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بضرورة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات عراقية تغلق ممرات مائية حول البصرة لمنع تدفق المخدرات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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