وفّروا الوقت لأكذوبة الأزمة الأكبر

2020/11/24 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق لا تنقصه أزمة جديدة، ولا قضية خلافية أخرى تدخله في مسارات لايعرف الخروج منها آمناً.هذه صورة الوضع الحالي عند النظر الى تفجر ازمة الاوقاف التي من السهل ان يجري استثمارها سياسياً لتخرج من مقار السياسيين الى الشارع، وقد تجرف معها ما يمكن ان يخلط بعض الاوراق في اماكن معينة تحت […]

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