بايدن يسمي أبرز أركان حكومته ويصفهم بمبدعين اختبرتهم المحن

2020/11/24 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق اختار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الإثنين‭ ‬السياسي‭ ‬المخضرم‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية،‭ ‬كما‭ ‬قرر‭ ‬إسناد‭ ‬إدارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬لامرأة‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬وتعيين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬موفدا‭ ‬رئاسيا‭ ‬خاصا‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬متعهّدا‭ ‬اعتماد‭ ‬نهج‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬الخبرات‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬الاضطراب‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ […]

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