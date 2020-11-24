تعيين أول عربية بمنصب رفيع في البيت الأبيض

2020/11/24 | 02:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

اختار الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، ريما دودين، لتكون أول عربية تنحدر من أصول فلسطينية، وتحديداً من مدينة الخليل لتكون نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية، وذلك لأول مرة في التأريخ الأميركي تصل امرأة من أصول عربية إلى هذا المنصب.

ودرست دودين الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا وتخرجت عام 2002، لتلتحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة إلينوي وتخرجت عام 2006.

وتعمل ريما دودين حالياً كمتطوعة في فريق بايدن، وقبل ذلك، عملت دودين مستشارة في الحزب، ومديرة لمركز أبحاثه .

كما كانت مساعدة للجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون، ومتطوعة لحماية الناخبين في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة "أوباما من أجل أميركا".

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