أول مكالمة هاتفية للرئيس الأميركي المنتخب وزعيم عربي

2020/11/24 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ملك الأردن، عبد الله الثاني، الإثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، فيما يعتبر أول اتصال هاتفي لبايدن وزعيم عربي

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