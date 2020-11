فريق القوة الجوية للصالات يحقق فوزا كبيرا على بلدية الناصرية

2020/11/24 | 03:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية حقق فريق القوة الجوية الصالات فوزآ كبيرا على بلدية الناصرية بعشرة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على قاعة نادي الشباب ضمن منافسات الدور الثالث من دوري الصالات سجل اهداف المباراة محب الدين جمعة ثلاث اهداف وحسين صبري هدفين وكل من حسين جمال وعلي حيدر وعزت كامل وكرار

