ترامب يوجه فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية لبايدن

2020/11/24 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه للتعاون في المرحلة الانتقالية مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، متعهدا بـ"مواصلة القتال".

وكتب ترامب على "تويتر": "سنقاتل، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته".

وأضاف: "أود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا..



لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الوكالة".

المصدر: RT

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