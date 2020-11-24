تشغيل المدينة الوطنية للصناعات الإنشائية في النجف

2020/11/24 | 03:27 - المصدر: الصباح

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النجف الاشرف: حسين الكعبي

افصحت هيئة استثمار النجف عن مشاريع صناعية ستراتيجية لدعم المنتج الوطني وتشغيل الايدي العاملة بينها مدينة متكاملة للصناعات الانشائية ومصانع للمواد الكهربائية

والسمنت.

وقال مدير الهيئة ضرغام كيكو لـ«الصباح» ان جهود الهيئة اثمرت عن مشاريع كبيرة في القطاع الصناعي منها المدينة الوطنية للصناعات الانشائية التي دخلت مرحلتها التشغيلية، مبينا ان الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بلغت 58 مليونا و800 الف دولار بمساحة تصل إلى أكثر من 237 دونماً.

واضاف ان المدينة الصناعية تضم ستة معامل لإنتاج الصب الجاهز للجدران والاعمدة والجسور وإنتاج حديد التسليح، اضافة الى انتاج السقوف

المجوفة.

وذكر كيكو ان من المشاريع الاخرى المتميزة مصنع ربان السفينة الاستثماري المتخصص بانتاج المعدات الكهربائية بالتعاون مع شركة (سيمنز) الألمانية، موضحا ان المصنع ينتج ستة آلاف محطة صندوقية و25 الف قاطع و30 الف لوحة لتوزيع الجهد المنخفض، و100 الف صندوق مقياس، اضافة الى 30 محطة متنقلة 11/30 كي في، وهذه الاحصائيات للإنتاج السنوي في المصنع، لافتا الى أن المصنع وفر أكثر من 250 فرصة عمل وبلغت كلفته الاستثمارية أكثر من 25 مليون

دولار.

وتابع ان هناك أيضا معمل سمنت (كار) الاستثماري الذي بلغ إنتاجه السنوي مليوني طن من السمنت، كما وفر أكثر من 800 فرصة عمل للايدي العاملة المحلية، مع وجود 150 عاملا اجنبيا من أصحاب الخبرة، مشيرا الى ان المعمل يسعى إلى زيادة الإنتاج والتصدير إلى خارج العراق.

وختم كيكو حديثه بالقول ان ما يميز هذه المشاريع ان إنتاجها يحمل عبارة (صنع في العراق)، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه بجعل المنتج الوطني ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد

وتطويره.

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