تسلم بايدن رسالة بدء عملية الانتقال.. وترامب يغرد: من أجل مصلحة البلاد

2020/11/24 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة، مساء الاثنين، عن سماحه بإدارة الخدمات العامة في تنفيذ البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة جهوده للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.

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