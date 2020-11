ديربي الوطن بين النوارس والصقور ينتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما

2020/11/24 | 03:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب :شكري محمود الحدث: الدوري العراقي الممتاز 2020-2021 المرحلة الاولى – الدور الرابع التاريخ : الاثنين 23-11 -2020 – الساعة الخامسة والنصف مساءً وحسب توقيت مدينة بغداد المكان : كربلاء / ملعب كربلاء الدولي الحضور: بدون جمهور بسبب جائحة كورونا الطقس/ درجة الحرارة :14 الفريقان والنتيجة: نادي الزوراء 1-1 نادي القوة الجوية ، الشوط الاول

