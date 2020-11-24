فريق بايدن الانتقالي يعلن اجتماعه مع إدارة ترامب

2020/11/24 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، جو بايدن، الاثنين، بدء اجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة الفيدرالية لمناقشة عدة قضايا على رأسها الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأمن القومي، وفقا لما ذكره مسؤول في الفريق.

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