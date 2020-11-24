الهند تتّهم باكستان بالوقوف وراء مخطط لهجوم في كشمير

2020/11/24 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الهند، الاثنين، القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي أنّ سلوك باكستان يضع نيودلهي "تحت الضغط" للرد على جارتها، متّهمة إسلام أباد بتسليح أربعة مقاتلين قتلوا الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار، وفق دبلوماسيين حضروا الاجتماع.

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