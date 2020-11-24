"معاملة مهينة".. محامو حقوقي مصري يصفون ظروف احتجازه 

2020/11/24 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ظروف احتجاز مديرها التنفيذي، جاسر عبد الرازق، من قبل السلطات المصرية، في بيان نشرته المنظمة الحقوقية، الثلاثاء، محملة النيابة المصرية مسؤولية سلامة مديرها.

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