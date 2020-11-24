2020/11/24 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع حول منطقة تيغراي الأثيوبية، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، الاثنين.

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