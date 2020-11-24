مكافحة الإرهاب يلقي القبض على منسق عمليات «داعش» في مطار بغداد

2020/11/24 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن جهاز مكافحة الارهاب، انه وجه ضربة قوية لعصابات داعش الارهابية في عملية القبض على المنسق الإداري العام للتنظيم في عملية نوعية في مطار بغداد الدولي.وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحفي انه «تم اعتقال الارهابي فور دخوله الى العراق عبر المطار بعدما قدم من الخارج وبعد متابعته بشكل مستمر» مشيراً الى ان «الارهابي كان يقوم بعمليات التنسيق للتنظيم بعقد اجتماعات في أطراف بغداد ولكن دقة المعلومات أسفرت عن القبض عليه».وعد النعمان العملية بـ»الضربة الكبيرة لداعش كونه من المستوى القيادي العالي في التنظيم» لافتا الى انه «كان ينتمي للقاعدة ونشط في مجال الإرهاب».ونشر اعلام جهاز مكافحة الارهاب صوراً لعملية اعتقال الارهابي الذي يعد بمثابة «الصيد الثمين» في محاربة داعش.وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أعلن اليوم تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى بالمنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المُكنى {أبو نبأ} بعمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي. وقال رسول في بيان «انه جرى للارهابي تتبُع دقيق من قبل إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب مُنذ إنطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد إجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد».وأشار الى انه «قد عُرف المُكنى {أبو نبأ} بنشاطه الإرهابي مُنذ العام ٢٠٠٣ حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها {القاعدة وداعـش} وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي العراق، حيث تم تكليفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد» مؤكدا ان «هذه العملية جاءت بسرية تامة ونجاح باهر».

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