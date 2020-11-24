2020/11/24 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن لقاء سعودي إسرائيلي رفيع المستوى في السعودية..هل تلتحق الرياض بركب التطبيع؟

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