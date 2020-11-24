لتكن فضيحة

2020/11/24 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيانا أتمنى لو أنني أستطيع ان أرى هذه الدنيا من زاوية الرجال، بعيون الأوصياء، كيف تبدو الصورة من أعلى هذا الجبل الشاهق؟

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