اصابة جنديين في هجوم لداعش على نقطة عسكرية بين ديالى وصلاح الدين

2020/11/24 | 07:35 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أصيب جنديان في هجوم لداعش على نقطة عسكرية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عناصر من داعش هاجموا في ساعة متاخرة من الليلة الماضية نقطة عسكرية ضمن حدود ناحية العظيم من جهة صلاح الدين .



مبينا ان افراد النقطة اشتبكوا مع الارهابيين ما اسفر عن اصابة جنديين .واضاف ان قوة عسكرية تعزيزية وصلت الى المنطقة وشرعت بملاحقة الهاجمين الذين فروا صوب التلال والانهر القريبة./انتهى

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