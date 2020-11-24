خلية الصـقور الاسـتخبـاريـة تـطيـح بمـنفـذي عمـليـة الزيـدان

2020/11/24 | 07:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية من قتل ثلاثة ارهابيين منفذين للهجوم الارهابي في برج المراقبة للجيش بمنطقة الزيدان في ابو غريب.

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