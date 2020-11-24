النفط تؤكد وجود خزين ستراتيجي من المشتقات

2020/11/24 | 07:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة النفط امتلاكها خزينا ستراتيجيا من المشتقات في المستودعات، بينما لفتت الى حرصها على انسجام اسعار المحروقات مع الوضع الاقتصادي للمواطن وتنمية القطاع الخاص والصناعات النفطية.

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