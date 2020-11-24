خبراء ينتقدون معاملة اليابان لكارلوس غصن وطوكيو تدين النتائج

2020/11/24 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء من الأمم المتحدة إن توقيفات واعتقالات كارلوس غصن في اليابان قبل فراره من البلاد العام الماضي كانت تعسفية، وحثوا طوكيو على دفع تعويضات له.

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