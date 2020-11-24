ترامب يسمح بنقل السلطة إلى بايدن

2020/11/24 | 08:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.



وقال ترامب في تغريدة ”أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا.



تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة“.

وأضاف ”قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة… وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته“.

وقالت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلي ميرفي، في أول تعقيب لها، إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي جو بايدن هو ”قرارها وحدها“ على الرغم من تغريدة ترامب.

وقالت ميرفي في رسالة ”أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة..



لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري.



كان القرار قراري وحدي“.

وأضافت ”لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به“.

وقال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق المرحلة الانتقالية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الاثنين، إن مديرة إدارة الخدمات العامة أكدت فوز بايدن ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، كفائزين واضحين في الانتخابات، مما يوفر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأضاف أن قرار اليوم يعد خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات، التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك السيطرة على وباء كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وأوضح أن هذا القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء عملية الانتقال رسميا مع الوكالات الفيدرالية، وأن المسؤولين سيبدؤون في الأيام المقبلة الاجتماع مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة للوباء، والحصول على حساب كامل لمصالح الأمن القومي الأمريكي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

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