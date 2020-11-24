السلطات الأميركية تبدأ توزيع عقار 'ريجينيرون' لعلاج كورونا

2020/11/24 | 08:22 - المصدر: NRT عربية

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عقار لعلاج كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مسؤول أميركي في قطاع الصحة، ان السلطات ستبدأ بتوزيع عقارات شركة "ريجينيرون" ابتداء من اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله في تصريح صحفي، اليوم، 24 تشرين الثاني 2020، ان عددا من عقارات الشركة التي تستخدم العلاج بالأجسام المضادة حظيت بموافقة السلطات الأميركية للاستخدام الطارئ، وستبدأ السلطات أولا بتوزيع 30 ألف دورة علاجية.

وأضاف انه "ستعطى أولوية التوزيع للولايات التي تشهد الكم الأكبر من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، إضافة إلى العدد الأكبر من حالات كوفيد-19 الحرجة في المستشفيات".

وكانت وكالة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" قد منحت موافقتها على الاستخدام الطارئ لعقار"REGN-COV2"، الذي يجمع بين نوعين من الأجسام المضادة أحادية الخلية لاستخدامها في علاج الحالات المتوسطة إلى الحرجة بين المصابين البالغين، والأطفال الذين قد تتطور إصابتهم لتصبح حرجة.

وتوقعت شركة "ريجينرون" أن توفر كميات تكفي 80 ألف مريض من عقار "REGN-COV2" بنهاية شهر نوفمبر، وجرعات تكفي لعلاج 200 ألف مريض في الأسبوع الأول من يناير لتشمل 300 ألف مريض بنهاية كانون الثاني المقبل.

وقد منح مزيج الأجسام المضادة ذاته للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمن علاجه من كوفيد-19، الشهر الماضي، ووصفه بأنه كان "علاجا" ضروريا مهد لشفائه حينها.

ويصنف العلاج ضمن فئة "الأجسام المضادة أحادية الخلية"، والتي يتم فيها نسخ الأجسام المضادة صناعيا، وهي شبيهة لتلك التي ينتجها جسم الإنسان لمحاربة العدوى.

ر.إ

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