خبير امني: اميركا تسعى لتقوية داعش لفرض وجودها في العراق عبر قرار اممي

2020/11/24 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من ارتفاع حدة العمليات الارهابية في محافظات معينة، لافتا الى ان الجانب الاميركي يسعى لتقوية داعش الارهابي اكثر من السابق من اجل الحصول على قرار اممي بالبقاء في العراق وخدمة مصالح الكيان الصهيوني.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “العمليات الارهابية التي حدثت مؤخرا في صلاح الدين وديالى تتحمل مسؤوليتها القيادة العامة للقوات المسلحة، اضافة للقيادات الامنية في تلك المحافظات”.

واضاف ان “ عناصر داعش الارهابي قد تتلقى الدعم من بعض القرى والمناطق الريفية التي تتخذها ملاذا امنا لها، اضافة الى انها تحصل على سلاحها من القوات الاجنبية المتواجدة داخل العراق”.

وبين ان “اميركا قدمت الدعم للارهاب، وقد تحاول تقوية عناصر داعش من جديد، من اجل ارغام العراق على ابقاء قواتها داخله عبر الحصول على قرار اممي بشأن محاربة الارهاب”.



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