ثاني أغنى رجل في العالم.. إيلون ماسك يتفوق على بيل غيتس

2020/11/24 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك المركز الثاني كأغنى رجل في العالم متفوقا على مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بعد "صعود مذهل" في ثروته العام الحالي وفقا لموقع "بلومبيرغ".

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