كشف عن خطط الوزارة.. وزير التعليم: ندرس المضي بالطعن بقانون معادلة الشهادات

2020/11/24 | 08:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، أن وزارته تدرس المضي باتجاه الطعن بقانون "أسس معادلة الشهادات"، الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، أمام المحكمة الاتحادية العليا في حال اكتمال نصابها القانوني.

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