الهند تتّهم باكستان بالوقوف وراء مخطط الهجوم في كشمير

2020/11/24 | 08:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أبلغت الهند، القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي أنّ سلوك باكستان يضع نيودلهي "تحت الضغط" للرد على جارتها، متّهمة إسلام أباد بتسليح أربعة مقاتلين قتلوا الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار.

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