الاحياء الفقيرة - احمد حسن

2020/11/24 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_حسن ==== تنزوي - خجلا - على نفسها لا تخرج الى المدن الكبيرة وفي الاعياد فقطتمر (سرا) في الميادين الواسعة -----بنوا لها في الجوار حدائق..



بدون زهور او مقاعد خشبية وبعيدا عنها بنوا متنزهاتزرعوا الزهور والاكشاك الظليلةلا غرابة في هذا ثمة اسباب وجيهة ابناء الفقراء اشقياء جدا سيخلعون الزهور ويلوثون الاكشاك الخشبيةلهذا يكفي ما سوف تعانيه الاعشا ......





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