مدخل إلى عصر الرعب: تنويه من المحقق - دلور ميقري

2020/11/24 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري أضعُ بين يديّ القارئ هذا المخطوط، العائد إنجازه لمطلع القرن التاسع عشر، وأعدّه شخصياً تتمة طبيعية لذلك المخطوط، الذي قمتُ بتحقيقه ونشره في صيف عام 2010 تحت عنوان " الأولى والآخرة ".



هذا الأخير، كان قد انتهى بالعثور على كتابٍ يُعزى تأليفه لعالم دين، باسم الشيخ البرزنجي، وذلك بعدما تم إخفاؤه عمداً عن العيون من لدُن المحتفظ بنسخته الوحيدة والأصلية.



البحث عن المخطوط الآخر، نهدتُ إليه على الأثر، مبتدئا ......





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