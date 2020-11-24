موقف سياسي أم خلفية دينية؟ - عادل صوما

2020/11/24 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما عندما رجع الرئيس السادات من زيارة إسرائيل، استقبله أكثر من مليوني مصري في استفتاء مباشر حي على قبول مبادرته التي تتضمن تطبيعاً في الوقت نفسه، ويستحيل أن تجمع أجهزة المخابرات المصرية هذا العدد لتحية موكب الرئيس من المطار إلى بيته كما يقول سماسرة السياسة وحواتها، وإذا جمعتهم يستحيل أن تشتري طبول ومزامير لربعهم، لأن المشاهد التلفزيونية تؤكد وجود طبول ومزامير مع أكثر من ربع مستقبلي الرئيس.



"تعيش ي ......





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