العقابي: قانون جرائم المعلوماتية جزائي ويجرم سلوك معين وهناك تحفظات عليه

2020/11/24 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان قانون جرائم المعلوماتية جزائي يجرم سلوك معين وهناك الكثير من التحفظات عليه، لافتا الى ان القانون يحتاج ان تتزامن معه قوانين اخرى ترتبط به بشكل جوهري.

وقال العقابي لـ /المعلومة/، ان “قانون الجرائم الالكترونية نوقش داخل البرلمان بشكل مستفيض، وهناك تحفظ عليه من جوانب متعددة”.

واضاف ان “البرلمان كان يأمل ان تأتي قوانين اخرى من الحكومة لها علاقة جوهرية بقانون جرائم المعلوماتية، مثل قانون حق الحصول على المعلومة وحرية الرأي والتظاهر السلمي”.

وبين ان “قانون جرائم المعلوماتية بحاجة الى اكتمال القوانين المذكورة، وفقا للمادة 38 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير خاصة ان قانون جرائم المعلوماتية، جزائي وفيه عقوبات ويجرم سلوك معين”.



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