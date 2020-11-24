ركود اسواق المفروشات بسبب ازمة الرواتب

2020/11/24 | 09:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ أسواق السجاد والموكيت في بداية كل شتاء استعداداتها لاستقبال زبائنها لتبدأ موسمها للبيع، لكن هذا الشتاء كان مختلفا فالازمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب انعكس على أسواقها رغم اسعار السجاد والموكيت المنخفضة وخاصة السجاد الايراني.

يقول محمد الذي يعمل في محل معرض مفروشات تاران في مدينة السليمانية لـ PUKmedia، "بسبب تداعيات وباء كورونا وتأخر صرف الرواتب انخفض الاقبال على السجاد والمفروشات واكتفى الناس بما يملكونه سابقا في البيت ولم يجددوا هذا العام بشئ جديد، واغلب الزبائن الآن يبحثون عن الشئ الرخيص للحاجة الضرورية فقط."

واشار عثمان كريم صاحب محل مفروشات زيان خلال حديثه لـ PUKmedia، الى ان "الاسعار هذا العام مناسبة جدا واقل من اسعار العام الماضي بكثير وخاصة المفروشات الايرانية بكل انواعها بسبب فرق العملة الايرانية مع العملة العراقية، لكن هذا لم يشجع المواطن لشراء المفروشات هذا العام بسبب الازمة الاقتصادية والأوضاع المالية الصعبة."

يذكر ان الاسواق في اقليم كوردستان تأثرت كثيرا بسبب تداعيات وباء كورونا والازمة المالية وتاخير صرف الرواتب مما ترتب على ركود تلك الاسواق وخاصة الاشياء الكمالية.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية‌

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