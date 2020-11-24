السليمانية..تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا

2020/11/24 | 09:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 24 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 28 حالة، وهناك 200 حالة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 6 حالات وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم في محافظة السليمانية وصل الى 1212

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 27282 حالة اصابة و19041 حالة شفاء و1455 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

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