البياتي يحذر من صفقة سياسية بشأن منح كركوك للاكراد

2020/11/24 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر المحلل السياسي كامل البياتي، من صفقة سياسية بشأن منح كركوك للاكراد وجعلها تحت سلطة الاقليم، لافتا الى ان بعض التغييرات وادخال قوات البيشمركة لكركوك سيعطي سلطة للاقليم لفرض هيمنته على هذه المحافظة.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الخليط المكوناتي الموجود في كركوك يجعل منها محط انظار واطماع، في وقت يحاول فيه كل مكون فرض سلطته على المحافظة لما تحتويه من ثروة نفطية كبيرة”.

واضاف ان “سحب بعض القوات الامنية من كركوك وتسليم مقراتها الى سلطات الاقليم، قد يكون مخطط تقف خلفه صفقة سياسية لاعادة سيطرة الاكراد على كركوك”.

وبين ان “صمت البرلمان وعدم قدرة الاهالي عن تقرير مصير محافظتهم سيجعلها مجهولة المصير، وقد يتم منحها لكردستان مقابل احداث بعض التغييرات في حصتهم من الموازنة”.



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