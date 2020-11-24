البنتاغون: سنبدأ فورا في التنسيق مع فريق بايدن الانتقالي

2020/11/24 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستبدأ فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من أجل توفير كامل خدمات ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وبما يتناسب مع الأمن القومي.

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