بايدن يرشح جانيت يلين وزيرة للخزانة

2020/11/24 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” أمس الإثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرشح جانيت يلين الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي لمنصب وزيرة الخزانة في الإدارة المقبلة.

وكانت يلين (74 عاماً) أول امرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، وستكون أيضاً أول امرأة على رأس وزارة الخزانة، إذا رُشحت وقبل مجلس الشيوخ تعيينها.

وستتولى هذه المهمة وسط تفشي جائحة عالمية خلف انكماشاً اقتصادياً في الولايات المتحدة، وتعثر المفاوضات في واشنطن حول حزم التحفيز الاقتصادي.

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