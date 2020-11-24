مؤشر إضافي يجعل الموظفين بـ”مأمن” عن استقطاع الرواتب

2020/11/24 | 09:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن قانون يحمي رواتب الموظفين بالرغم من تضمين الورقة البيضاء الحكومية رسميا اقتطاع مخصصات الموظفين.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريحات صحفية، ان “الورقة البيضاء الاصلاحية التي تقدمت فيها حكومة الكاظمي تحتوي بشكل رسمي استقطاع مخصصات الموظفين”.

واضاف ان “قانون سنة 2008 وقانون رقم 24 لسنة 1960 يمكن بموجبها منع استقطاع اي جزء من رواتب الموظفين ومحمية بموجب القانونين”.

واوضح ان “اللجنة المالية اخذت على عاتقها منع تمرير اي قانون يشمل استقطاع رواتب الموظفين في الورقة البيضاء وموازنة 2021”.

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