افتتاح وحدة عناية مركزة و10 مراكز صحية في الموصل

2020/11/24 | 09:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الموصل: الفرات نيوز} افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا في مستشفى السلام بسعة 20 سريرا و10 مراكز صحية في مدينة الموصل.

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