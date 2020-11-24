قفزة جديدة لاسعار النفط بعد النتائج المشجعة للقاحات كورونا

2020/11/24 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا بنحو 1.5%، موسعة مكاسبها هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير عن تجارب مشجعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وسجلت عقود خام برنت القياسي عند الساعة 9:15 بتوقيت بغداد، ارتفاعا بننحو 79 سنت أو 1.73%، لتسجل 46.59 دولار للبرميل.

فيما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بـ49 سنتا، أو 1.14%، لتبلغ عند التسوية 43.62 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما قفزة بنحو خمسة في المئة الأسبوع الماضي.

وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية امس إن لقاحها، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، أظهر فعالية بحوالي 90%.

وتحسنت التوقعات للطلب مع أنباء تشير إلى تقدم نحو تطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 .



وقال مسؤول أميركي إن جولة أولى من التطعيمات في الولايات المتحدة قد تبدأ بعد يوم أو يومين من الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية.

ولقيت المعنويات دعما أيضا من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، سيمددون اتفاقا لتقييد الإنتاج.

A.Sh

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