مع بدء برودة الشتاء.. توقعات بحالة مطرية جديدة والكشف عن موعدها

2020/11/24 | 09:24 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الثلاثاء، من بدء برودة الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل، فيما توقع تأثير منخفض جوي يحمل غزارة بالأمطار ورياح نشطة.

وقال عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 24 تشرين الثاني2020، ان "الحالة الجوية المقبلة تبدأ مع عبور منخفض جبهوي جاف نسبيا يوم الاربعاء المقبل، ليلا ونهار الخميس، مصحوبا بنشاط رياح وهطول لأمطار متفرقة"، مبينا ان "الطقس يتحول لحالة عدم أستقرار ابتداء من يوم الجمعة المقبل".

وأضاف أن "شدة الحالة ستكون بداية الاسبوع المقبل وهناك غزارة واردة في الامطار وطفح الشوارع وسيول على الحدود والوديان في بعض الاماكن ".

وأوضح ان "كل تغيير وارد في الشدة والمكان ولكن في الوقت نفسه....فان الحذر واجب أن يكون الاستعداد لحالة جوية ممطرة ستتضح ملامحها وأماكن الهطول الغزير قريبا ".

والخارطة توضح المنظومة الجوية مساء السبت، كما انها توضح انكسارات في الرياح العليا تسبب حالة جوية شديدة في بعض الاماكن من مدن البلاد.

ر.إ

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