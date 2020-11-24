النفط: لدينا خزيناً ستراتيجياً من المشتقات النفطية

2020/11/24 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداكدت وزارة النفط، امتلاكها خزينا ستراتيجيا من المشتقات النفطية في مستودعاتها.

وقـال وكيل الــوزارة حامد يونس الـزوبـعـي في تصريح أوردته صحيفة "الـصـبـاح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الــوزارة وعند تحديد اسعار المشتقات النفطية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة المواطن، وبرهنت ذلك من خلال تخفيض سعر البنزين عالي الاوكتين (المحسن)، اذ تم حسابه وفق اسس وحسابات اقتصادية تساوي الكلف، وعليه تم خفض السعر من 850 دينارا للتر الى 650 دينارا بما يلبي حاجة المستهلك".

واضاف أن "الوزارة تسعى وفق نظرة اقتصادية الى ان تكون اسعار المنتجات محسوبة لادامة الانتاج وتوفير المشتقات وديمومتها في عموم البلد، فضلا عن تنمية القطاع الخاص والصناعات النفطية ونشاطات المستهلكين".

ولفت الزوبعي الى "أهمية عمل دراسة شاملة للمستهلكين والمنتجين لضمان حصول تنمية مستدامة للنشاطات الصناعية والاستهلاكية ونشاطات الانتاج النفطية".

وشـدد على أن "اسعار النفط الابيض وزيـت الوقود والغاز الجاف والبنزين العادي والمنتجات الاخرى مدعومة من ناحية الكلف"، مؤكدا "وجود مستودعات خزنية تستوعب الكميات المنتجة والمراد توزيعها من المشتقات، اضافة الى الكميات المعدة اساسا للتخزين كاحتياطي ستراتيجي".

واوضــح وكيل الوزارة أن "طـاقـة المـسـتـودعـات الـخـزنـيـة فـي المـصـافـي مـسـاويـة للطاقات الانتاجية، الى جانب ان الشركات المعنية بالتوزيع لديها مستودعات خزنية كشركة خطوط الانابيب المعنية بنقل المنتجات والـخـزن والمـنـاورة وشركة تـوزيـع المنتجات النفطية الـتـي لديها مـسـتـودعـات عـائـدة لها تسهم ايضا بالمناورة بعمليات التجهيز وتغطية الحاجات الاستهلاكية، ما يعني وجود المستودعات لدى الجهات المنتجة والناقلة والمجهزة".

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